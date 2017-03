7 Warum hat sich der Wahlkampf nach Europa verlagert?

Bei dem Referendum sind auch 2,8 Millionen Auslandtürken wahlberechtigt. In Deutschland lebt rund die Hälfte von ihnen, nämlich 1,4 Millionen. Deutschland ist damit nach Istanbul, Ankara und Izmir der viertgrösste türkische Wahlbezirk. Die in Deutschland lebenden Türken können zwischen dem 27. März und dem 9. April in den 13 Generalkonsulaten ihres Landes wählen. Die Stimmen der Auslandtürken sind für Erdogan deshalb besonders wichtig, weil er unter ihnen mehr Anhänger hat als im eigenen Land. Bei der Parlamentswahl vom November 2015 kam Erdogans AKP in den Niederlanden und Belgien auf 69 Prozent, in Österreich auf 68, in Deutschland auf 59 und in Frankreich auf 58 Prozent – gegenüber 49,5 Prozent in der Türkei.