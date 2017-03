Heute Freitag vor genau zwei Jahren zerschellte eine Germanwings-Maschine in französischen Alpen auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf. Wie sich zwei Tage später herausstellte, flog Co-Pilot Andreas Lubitz absichtlich in die Felswand und machte sich so für den Tod von 149 Insassen verantwortlich. Eine von ihnen war Maria Radner. Die Opernsängerin war wegen eines Auftritts nach Spanien gereist, zusammen mit ihrem Mann und ihren kleinen Sohn.

Für Vater Klaus Radner ist der Verlust auch zwei Jahre danach unerträglich. «Ich stehe mit dem Gedanken an die Kinder auf und gehe mit den Kindern abends ins Bett», sagt er gegenüber «TalkTäglich»-Moderator Markus Gilli. Vater Klaus Radner erzählt, wie er sich darauf gefreut hatte, seinen Enkel aufwachsen zu sehen. «Diese Perspektive ist uns geraubt worden», sagt Radner ernüchtert. Doch das schlimmste für ihn sei nicht der Verlust, wie er erklärt. Sein Blick verhärtet sich: «Wir haben das einem Menschen zu verdanken – das verstehe ich bis heute nicht: Es war ein definitiv geplanter Massenmord.»