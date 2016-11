«Dort vorne», flüstert er schliesslich und zeigt auf einen Olivenbaum, hinter dem sich einer der Eingänge zum Tunnelsystem des IS in Baschika verbirgt, «haben sie einen meiner Kameraden erschossen». Auch uns beschleicht nun ein mulmiges Gefühl, als wir die 15 hohen Stufen hinunter in das stockdunkle Tunnellabyrinth steigen. Mit der funzligen Taschenlampe seines Handys leuchtet Mustafa den Weg. Erst jetzt fällt ihm ein, dass «hier vielleicht noch nicht alle Sprengfallen des IS beseitigt worden sind». «Selbst Unverdächtiges» sollte man daher besser nicht anfassen. Ansonsten sei alles «no problem».

Nach dem gebückten Abstieg in die unterirdischen Gänge können wir aufrecht stehen. Von dem anderthalb Meter breiten Haupttunnel zweigen in Abständen von fünf bis acht Metern kleinere Tunnel ab, an deren Ende sich die mit Pressspan- und Aluminiumplatten verkleideten Schlafkojen der Terroristen befinden. Eine blumengerahmte Spruchtafel des Propheten Mohammed verkündet neben einem Deckenventilator: «Reinheit ist die Hälfte des wahren Glaubens.»Auch in der gut ausgestatten Küche, in der wir über halb verfaulte Zwiebeln stolpern, werden die «lieben Brüder des Kalifats» an die Sauberkeit erinnert. Sie sei auch der «Schlüssel zum Gebet». Wer mehr wissen will, kann den Koran ausführlich studieren. Die Heilige Schrift der Muslime in mehrfacher Ausfertigung ist – neben einem Urdu-Arabisch-Wörterbuch – und einem tschetschenischen Leitfaden zum Bombenbau in russischer Sprache die einzig geduldete Lektüre in der islamistischen Unterwelt.

