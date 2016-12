Umweltminister

Bei der Besetzung der von Trump verhassten Umweltschutzbehörde lässt der designierte Präsident tief blicken. Am liebsten würde er die Behörde abschaffen, das sagte er mehrfach während des Wahlkampfes. Da das jedoch nicht so einfach ist, wählt er eine andere Strategie: von innen aushöhlen.

Dass die Environmental Protection Agency (EPA) einiges an Durchschlagskraft besitzt, hat zuletzt der deutsche Autobauer Volkswagen erfahren. Die Umweltbehörde war es, die VW wegen des Abgasskandals hart ran nahm. An die Spitze der mächtigen EPA setzt Trump nun einen, der nur bedingt glaubt, dass die Umwelt vor dem Menschen geschützt werden muss. Zumindest den Klimawandel habe der Mensch nicht zu verantworten, ist Scott Pruitt überzeugt. In einem Beitrag für die konservative «National Review» schrieb Pruitt über Klimaforscher, die sich angeblich gegenseitig widersprechen. Die Meinungen lägen in dem Feld weiterhin auseinander. In Wahrheit sind mittlerweile weit mehr als 90 Prozent der etablierten Klimaforscher der Überzeugung, dass der Klimawandel menschengemacht ist.

Vor zwei Jahren, so schreibt es die «New York Times», stand der 48-jährige Justizminister aus Oklahoma konsequenterweise aufseiten einer Allianz grosser US-Energieversorger, die gegen die Energiepolitik des noch amtierenden Präsidenten Barack Obama zu Felde zogen. Ein von Pruitt angestrengtes Verfahren gegen die EPA, in dem er Obamas «Clean Power Plan» angreift, ist laut dem Fernsehsender CNBC bis heute hängig. Das bedeutet, dass Pruitt im kommenden Jahr eine Klage gegen seine eigene Behörde am Laufen haben könnte.

Trump wird Obamas Anstrengungen zum Klimaschutz rein rechtlich nicht vollständig einstampfen können. Deshalb wird er dafür sorgen, dass bei deren Umsetzung so viel wie nur irgend möglich herausgestrichen wird. Zuständig dafür wird Scott Pruitt sein. Und dieser kämpft nicht allein gegen die bisherige Behördenpolitik: Ihm zur Seite steht US-Medienberichten zufolge eine ganze Mannschaft an Klimaskeptikern, die die Umweltbehörde umkrempeln sollen.

Bei amerikanischen Umweltschützern kommt die Personalie entsprechend an: «Scott Pruitt an der Spitze der Umweltbehörde EPA, das ist, als würde man einen Brandstifter zum Chef der Feuerwehr machen», sagt Michael Brune, Geschäftsführer der grössten Naturschutzorganisation der USA, des Sierra Clubs. Greenpeace bezeichnet Pruitt als ein reines Produkt der Öl-und Gasindustrie. Er sei einzig dafür eingesetzt, um deren Interessen zu dienen.