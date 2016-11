Die Welt reibt sich die Augen. Das Undenkbare ist passiert: Präsident Donald Trump. Was das bedeutet, werden wir ab dem 20. Januar 2017 sehen, wenn er das mächtigste Amt der Welt antritt. Es ist interessant, wie rasch nun viele seiner bisherigen Gegner sagen: Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Auch die Börse hat sich rasch erholt. Das mag an Trumps versöhnlicher Siegesrede liegen. Das mag daran liegen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Wir sollten Trumps Hetze gegen Minderheiten, seine Lügen und seine Ausfälligkeiten nicht verharmlosen. Aber wir müssen akzeptieren, dass er der demokratisch gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist. Deshalb bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, was da kommt.

So viel zum Blick nach vorne. Gleichzeitig lohnt sich ein Blick zurück: Warum hat niemand seinen Sieg kommen sehen? In den Umfragen lag Hillary Clinton stets vorne. Und dann kam es trotzdem anders. Am Wahltag musste die «New York Times» ihre Prognose innert Stunden von 85 Prozent Siegeschancen für Clinton auf 94 Prozent für Trump korrigieren. Auffällig ist auch: In neuerer Zeit passiert das Unmögliche ziemlich oft. In der Schweiz war es das Ja zur Anti-Minarett-Initiative, in Europa der Brexit, in den USA Trump. Mit seiner Wahl hat das Vertrauen in Umfragen einen Tiefpunkt erreicht. «Diese Voraussagen sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen», entfuhr es einer Moderatorin des Trump-nahen Senders «Fox News».

Das Unmögliche passiert ziemlich oft

Klar, es gibt Erklärungsversuche der Umfrage-Macher: Es sei schwieriger geworden, eine wirklich repräsentative Auswahl von Bürgern zu erreichen. Und es sei ungewiss, ob die Anhänger von umstrittenen Politikern wirklich ihre Meinung sagen. Outet sich der Trump-Fan, die Le-Pen-Unterstützerin, der AfD-Wähler? Selbst in der Schweiz schneidet die SVP oft besser ab als prognostiziert. Der Zweifel bleibt: Welchen Erkenntnisgewinn bringt eine Umfrage, wenn am Schluss doch alles ganz anders herauskommen kann?

Die Umfragen sind aber nur ein Grund für den Kater bei den Trump-Gegnern. Gravierender ist, wie niemand das Misstrauen gegenüber den Institutionen erkannt hat. Alle haben Trumps Wirkung unterschätzt – und dass er vielen Hoffnung macht, die Angst haben vor Globalisierung und digitaler Revolution, die kein Vertrauen mehr haben in gestandene Politiker. Auch wenn es ja nicht so ist, dass ganz Amerika Trump gewählt hat, im Gegenteil: Er hat 45,5 Prozent der Stimmen erhalten, Clinton gar 45,7 Prozent, aber wegen des Wahlmännersystems hat trotzdem er den Sieg. Ein gespaltenes Land!