Mohammed hätte gehen können. 4000 Dollar verlangten die Schlepper für die Reise nach Europa. Er hat den Preis auf 2000 Dollar gedrückt.

Doch dann hat es sich der 38-jährige Palästinenser doch noch anders überlegt. „Meine beiden Brüder sind weg, einer nach Spanien, einer nach Canada. Wenn ich auch noch gehe, dann ist meine Mutter ganz allein“, sagt Mohammed und schneidet eine Tomate in Schnitze.

Eigentlich ist er ausgebildeter Archäologe. Doch der Bedarf an Archäologen ist knapp. Und seit er sich entschieden hat, die täglich 200 Kilometer Fahrt zu seinem Arbeitgeber in Nazareth und die erniedrigen Befragungen an den israelischen Checkpoints nicht mehr länger auf sich zu nehmen, arbeitet er als Wanderguide.

Vorläufig, zumindest. In zwei Monaten aber wird er heiraten. Und seine Frau ist nicht begeistert von der Idee, dass ihr Zukünftiger mit fremden Menschen tagelang durch die Gegend zieht und ihnen alte Geschichten erzählt – oder noch lieber vorsingt.

Das Lied von den Bauern, zum Beispiel, die sich nachmittags unter die Olivenbäume in den Schatten legen und den schuftenden Frauen auf die glänzenden Halsketten schauen. „So einfach ist das heute nicht mehr“, sagt Mohammed und wischt sich den Schweiss von der Stirn. „Und mal ehrlich: Wahrscheinlich war es das auch gar nie.“