Der Anschlag habe sich an einem Kontrollposten in der Nähe des Lagers Rakban ereignet. Bei dem Attentäter handle es wahrscheinlich um einen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). In dem Flüchtlingslager leben zurzeit mehr als 75'000 Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen sind.