Sie will den Zustrom allerdings auf 10'000 Besucher pro Tag begrenzen, wie ein Stadtsprecher am Mittwoch sagte. Bhumibol war am 13. Oktober nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war mehr als 70 Jahre König und wurde tief verehrt. Er hatte zwar auf dem Papier keine politische Macht, galt aber als Garant der Einheit des Landes.

Die seit zweieinhalb Jahren herrschende Militärregierung befürchtet offenbar Unruhen. Sie hat rigorose Verfolgung aller angekündigt, die jedwede Art von Kritik an der Monarchie äussern. Thronfolger Maha Vajiralongkorn ist nicht so bekannt, wie sein Vater es war.