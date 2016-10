Die Polizei hat in der Wohnung eines Verdächtigen in Chemnitz mehrere hundert Gramm hochbrisanten Sprengstoff entdeckt. Spezialisten bereiteten die Entsorgung der gefährlichen Substanz vor, die nicht ohne weiteres transportfähig sei, sagte der Sprecher LKA Sachsen, Tom Bernhardt, am Samstag.