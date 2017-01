Das am Freitag veröffentlichte Umfrageresultat bedeutet ein ein Plus von drei Punkten zum vorhergehenden Deutschlandtrend vom 5. Januar. Die Union aus CDU und CSU von Kanzlerin Angela Merkel verlöre zwei Punkte auf 35 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Drittstärkste Kraft bliebe trotz des Verlusts eines Punkts die Alternative für Deutschland (AfD) mit 14 Prozent. Die Grünen kämen unverändert auf neun Prozent, die Linke verlöre einen Punkt und käme auf acht Prozent. Die FDP wäre mit sechs Prozent (Plus eins) wieder im nächsten Bundestag vertreten.

Für den ARD Deutschlandtrend befragte Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1029 Menschen. Schulz war am Dienstag vom SPD-Präsidium als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender nominiert worden. Zuvor hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel den Verzicht auf beide Posten angekündigt.