Der mutmassliche Attentäter, ein 39-jähriger Usbeke mit Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), war am Freitagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine Einkaufsstrasse gerast und dann in das Kaufhaus "Ahlens" gekracht. Er tötete vier Menschen, 15 weitere wurden verletzt.

Bereits am Sonntag hatten sich in der Stockholmer Innenstadt mehr als 20'000 Menschen versammelt, um gemeinsam der Opfer zu gedenken und ein Zeichen für Toleranz und Offenheit zu setzen.