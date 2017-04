Ähnliche Proteste fanden im nordserbischen Novi Sad und in Nis im Süden des Landes statt. Für Dienstagabend kündigten die Gegner des Regierungschefs weitere Proteste an.

Nach Auszählung der Stimmen in mehr als 90 Prozent der Wahllokale wurde Vucic bereits in der ersten Wahlrunde mit rund 55 Prozent der Stimmen zum neuen Staatschef gewählt. Der zweitplatzierte Kandidat, der von der Demokratischen Partei unterstützte Unabhängige Sasa Jankovic, errang demnach gerade einmal 16 Prozent der Stimmen.

In seiner Siegesrede am Montag in der serbischen Hauptstadt Belgrad bedankte sich Vucic für das "überwältigende Vertrauen" der Wählerschaft. Die "grosse Mehrheit der Bürger Serbiens" wolle "den Weg der Reformen fortsetzen", sagte der 47-Jährige.

Lob von Putin

Vucic gehört der konservativ-wirtschaftsliberalen Serbischen Fortschrittspartei (SNS) an und steht seit 2014 an der Spitze der Regierung. Er will Serbien in die EU führen und zugleich gute Beziehungen zu Russland unterhalten. Zu seinem Wahlsieg gratulierten sowohl EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn als auch Russlands Staatschef Wladimir Putin, der in seiner Erklärung die "konstruktive, ausgewogene Aussenpolitik" von Vucic lobte.

Beobachter gehen davon aus, dass Vucic nach seiner Wahl die Rolle des Präsidenten stärken und einen treuen Gefolgsmann als Regierungschef einsetzen wird. "Ich erwarte, dass Vucic das letzte Wort bei allen Entscheidungen haben wird", sagte der politische Beobachter Boban Stojanovic.