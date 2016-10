Die Präsidentenwahl findet am 8. November statt. Millionen von Amerikanern werden ihre Stimme aber bereits in den nächsten drei Wochen abgeben – brieflich oder direkt in einem bereits geöffneten Wahllokal. 2012 nutzten 32,2 Millionen Wähler dieses so genannte «early Voting» – immerhin rund ein Viertel sämtlicher Stimmen.

Bis Montagabend wurden dieses Mal bereits 1,7 Millionen Stimmen abgegeben, wie der Wahlspezialist Michael McDonald berechnet hat.

Nun gilt natürlich auch in den USA das Wahlgeheimnis und niemand weiss mit letzter Sicherheit, welchen Kandidaten diese 1,7 Millionen Amerikaner bevorzugen. Mit einem Rückgriff auf die Wählerdatenbanken lassen sich aber Trends ermitteln. So heisst es aus Florida, dass die Zahl der eingetroffenen Wahlzettel, die von registrierten Republikanern stammten, hinter den Vergleichszahlen des Jahres 2012 zurückliegt.

Weniger gut für Hillary Clinton sind hingegen die Nachrichten aus Ohio: Dort deutet sich eine massiv niedrige Wahlbeteiligung unter Afroamerikanern in der demokratischen Hochburg Cleveland an. (rr)