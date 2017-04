Ein Personalentscheid versetzte am Mittwoch die Washingtoner Politszene in Aufregung. Steve Bannon, der Chefstratege und «Einflüsterer» von US-Präsident Donald Trump, musste seinen Sitz im Nationalen Sicherheitsrat räumen. Trumps Entscheidung, den Ultranationalisten in dieses strategisch wichtige Gremium aufzunehmen, hatte Ende Januar für heftige Kritik gesorgt.

Nun werden Details zu diesem überraschenden Schritt publik. Sie deuten auf einen Machtkampf im ohnehin von Chaos geprägten Weissen Haus hin. Dabei sollen sich die «Realpolitiker» um Trumps neuen Sicherheitsberater H.R. McMaster und Jared Kushner, den Schwiegersohn des Präsidenten, gegen Bannons «Ideologen» durchsetzen.