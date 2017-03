Sonntagabend kurz nach 18 Uhr: Die Prognose über den Ausgang der Landtagswahl im Saarland ist noch keine fünf Minuten alt, da macht das ZDF die saarländische CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer schon zur potenziellen Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel. Und wenig später antwortet der saarländische Innenminister Klaus Bouillon nur vage auf die Frage, ob Kramp-Karrenbauer die gesamte fünfjährige Amtsperiode in Saarbrücken bleiben oder allenfalls nach Berlin gehen werde.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Saarländerin als Favoritin für die Merkel-Nachfolge genannt wird. Zudem war sie als mögliche Bundespräsidentin im Gespräch. Kramp-Karrenbauer gilt denn auch als Vertraute der Kanzlerin; Merkel kann sich auf ihre Loyalität verlassen. «Annegret und ich, wir sind eigentlich im Grundsatz recht gut befreundet, darf ich so sagen», meinte Merkel kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt im Saarland.

Annegret Kramp-Karrenbauer – kurz: AKK – ein Name wie ein Maschinengewehr, schreiben die deutschen Medien. Ein Name auch, der irgendwie an Kampf und Krampf erinnert. Tatsächlich wird die 54-Jährige mitunter als etwas spröde, kühl und sachlich beschrieben. Doch das ist wohl das Schicksal von Menschen – keineswegs nur Frauen! – die unaufgeregt, seriös und pragmatisch ihre Arbeit tun, statt ständig nach (Medien-)Aufmerksamkeit zu gieren. AKK und Merkel sind sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Hinter der Zurückhaltung verbirgt sich aber bei beiden ein humorvoller Charakter.