12 Jahre ist Angela Merkel nun schon im Amt, sie ist eine der erfahrensten Politikerinnen weltweit. Auf diese Reise aber hat sie sich vorbereitet wie auf keine zuvor. Die Kanzlerin studierte alte und neuere Interviews, die US-Präsident Donald Trump in den letzten Wochen, gar Jahren gegeben hat, sogar ein mehrseitiges Gespräch aus dem Jahre 1990, das im «Playboy» erschienen war, soll sie analysiert haben.

Merkels Politik ist geprägt durch ihre abwägende, nüchterne Art, durch ihre Detailversessenheit. Diese Taktik hat sie zur mächtigsten Frau der Welt werden lassen, mit dieser Wesensart hat sie sämtlichen, noch so schwierigen, Gesprächspartnern Paroli geboten. Mit dieser Taktik will sie sich auch an Donald Trump heranwagen. Daher will sie möglichst genau wissen, mit wem sie es zu tun bekommt.

Letzter Tweet aus dem Jahr 2014

Doch wenn Merkel an diesem Freitag (der Besuch war ursprünglich für heute Dienstag geplant, wurde aber aufgrund eines drohenden Wintersturms verschoben) auf Donald Trump trifft, ist die Kanzlerin, so behaupten Insider aus Regierungskreisen, so nervös wie sonst kaum. Sie ist schlicht im Ungewissen darüber, was sie in Washington erwarten wird. Donald Trump ist die Verkörperung des Anti-Merkel-Typus: Unberechenbar, provokativ, selbstverliebt, aus Halbwahrheiten zimmert er gelegentlich Fakten, Geschäftsleuten vertraut er offenbar mehr als Politikern.