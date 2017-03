Deutschland habe in diesem Bereich einen «unglaublichen Job» gemacht, sagte Trump nach dem Gedankenaustausch, der 50 Minuten länger dauerte als geplant. Und er deutete an, dass die amerikanische Regierung «eine Partnerschaft» mit Deutschland eingehen und stärker in die Ausbildung von Lehrlingen investieren werde. Nun sind solche Bekenntnisse nicht neu: Bereits der Vorgänger von Präsident Trump interessierte sich sehr für das duale Bildungssystem, was auch dazu führte, dass Schweizer Offizielle in den USA zu gesuchten Gesprächspartnern wurden.

Einen Gang höher schalten

Trump aber will nun noch einen Gang höher schalten – was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er vor seinem Einstieg in die Politik als Star der Fernsehsendung «The Apprentice» (auf Deutsch: «Der Lehrling») wirkte. Wie dem auch sei. Merkel jedenfalls versicherte dem Präsidenten, dass die deutsche Industrie – die gemäss offiziellen Zahlen in den USA für 670 000 Arbeitsstellen verantwortlich zeigt – ihm helfen werde.

So weit die positive Nachricht für die Kanzlerin. Das erste Treffen zwischen Merkel und Trump verdeutlichte aber einmal mehr, wie unberechenbar der amerikanische Präsident ist: Eine Nebenbemerkung Trumps und sämtliche Argumentationshilfen werden zur Makulatur, weil sich die gesamte Medienberichterstattung über ein Thema dreht, über das ursprünglich niemand sprechen wollte. Im konkreten Fall war es eine Anspielung des Präsidenten, mit dem er eine Frage des «Welt»-Korrespondenten Ansgar Graw beantwortete.

Der deutsche Journalist hatte Trump gefragt, ob er nach wie vor an seiner Behauptung festhalte, dass sein damaliger Wohn- und Arbeitsort Trump Tower in New York City während des Wahlkampfes 2016 Ziel eines Lauschangriffes geworden sei, angeordnet durch Barack Obama höchstpersönlich. Der Präsident deutete erneut an, dass Obama den Lauschangriff an den britischen Geheimdienst ausgelagert haben könnte, und sagte an die Adresse Merkels gerichtet: «Wenigstens haben wir vielleicht etwas gemeinsam.»

Die Kanzlerin machte grosse Augen und sortierte derweil peinlich berührt ihre Notizen. Bekanntlich hatte Merkel im Jahr 2013 erfahren, dass der militärische Geheimdienst NSA unter Präsident Obama ihr Handy abgehört hatte. Sie reagierte darauf mit den Worten: «Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht.»

Das nächste Mal in Hamburg

Was bleibt damit vom Besuch der Kanzlerin in Washington? Einige warme Worte über die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland und ein gemeinsames Bekenntnis zur Sicherheitspartnerschaft, zu der auch eine starke Nato gehört.

Die strittigen Punkte im Verhältnis zwischen dem nationalistischen Präsidenten und der Kanzlerin, die der Globalisierung grundsätzlich positiv gegenübersteht, wurden aber beim ersten Treffen vorerst ausgeklammert. Bereits steht fest, wann sich die beiden wieder treffen werden: im Juli, am G-20-Gipfel in Hamburg.