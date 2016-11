Donald Trump habe einen tiefen Respekt und grosse Liebe für die USA. "Er wird ein fantastischer Präsident der USA sein", sagte sie. "Das ist keine normale Kampagne, dies ist eine Bewegung", sagte sie in einer nicht gefüllten Halle.

Melania Trump trat in Berwyn nahe Philadelphia in Pennsylvania auf, einem der besonders wichtigen und am härtesten umkämpften Bundesstaaten. Donald Trumps Team versucht, in den letzten Tagen vor der Wahl vor allem bei Frauen noch Boden gut zu machen.

Zu ihrer Rolle als möglicher First Lady sagte Trump, sie werde sich jeden Tag dafür einsetzen, das Leben von Frauen in den USA zu verbessern. "Es wäre mir eine Ehre, diesem Land zu dienen. Ich werde eine Anwältin der Frauen und Kinder sein", sagte sie.