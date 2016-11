Jetzt ist also doch noch die richtige Frau ins Weisse Haus eingezogen. Nicht diese stiere Anzugsträgerin mit den sozialistischen Ideen, sondern die schöne stille mit Katzenaugen; nicht die revoltierende Hillary, sondern die milde Melania. Die machoiden Massen, die Donald Trump zum Wahlsieg verholfen haben, freuen sich über die grossbusige First Lady mit dem sexy Akzent, die an der Seite von Donald bald zur Gastgeberin in Chief wird und dem Land ein Vorbild an moderner Weiblichkeit sein soll. Doch wer ist die Frau, die bald vom mondänen Manhattan ins prüde Washington zieht? Ist sie die laszive Katze, als die sie sich auf unzähligen Heftli-Covern zeigte? Oder ist sie die Löwenbändigerin, die Trump an die Zügel nimmt und dem 45. Präsidenten der USA vielleicht gar eine Prise Vernunft einhaucht?

Schwer zu sagen. Melania Trump trat bisher kaum öffentlich auf. Zudem hat die 46-jährige Slowenin mehrfach falsche Angaben zu ihrer Biografie gemacht. Den Abschluss in Architektur zum Beispiel, den sie an der Uni in Ljubljana erlangt haben soll, hat sie nicht (sie brach das Studium nach einem Jahr ab). Über ihr Leben vor der Heirat mit Donald Trump 2005 ist aber Folgendes bekannt: Aufgewachsen ist Melania im slowenischen 5000-Seelen-Dorf Sevnica, von wo sie als Teenager wegzog, um in Mailand und Paris ihre Modelkarriere zu lancieren. In dieser Zeit liess sie ihren Namen vom für umständlichen Melanija Knavs zum viel eingängigeren Melania Knauss ändern.