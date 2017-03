Die Lawine auf einer Skipiste in den französischen Alpen hat nach Angaben der Behörden aber keine Opfer gefordert. Die Suche sei eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Gendarmerie am Dienstag. Wahrscheinlich seien mehrere Skifahrer mitgerissen worden, es sei aber niemand verschüttet oder verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich auf einer Skipiste in dem Gebiet in Savoyen in den französischen Alpen. Die Rettungsarbeiten wurden durch schlechte Sichtverhältnisse erschwert, der Einsatz von Helikoptern war dadurch nicht möglich.

Die Einsatzkräfte suchten mit Hunden nach möglichen Opfern. Das Lawinenrisiko wurde von dem Skizentrum mit der Stufe vier von fünf angegeben.