Nazanin Zaghari-Ratcliffe wurde im April 2016 wegen Spionage- und Umsturz-Vorwürfen verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Sie besitzt auch die iranische Staatsangehörigkeit und arbeitet als Projektmanagerin für die Thomson Reuters Stiftung.

Im März des Vorjahres besuchte sie ihre Familie in der südostiranischen Stadt Kerman. Als sie Anfang April nach England zurückkehren wollte, wurde sie am Flughafen in Teheran verhaftet. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll die 37-Jährige versucht haben, sich für westliche Geheimdienste in das iranische politische System einzuschleusen.