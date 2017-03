Die Studie, die in der römischen Universität LUISS vorgestellt wurde, befasste sich mit der Kluft zwischen den Generationen in Italien. Die Lage dürfte sich in den nächsten Jahren demnach noch verschlimmern. Bis 2030 könnte ein 20-Jähriger sogar 28 Jahre brauchen, um sich stabile Arbeitsverhältnisse zu sichern, somit wäre er schon fast 50 Jahre alt, geht aus der Prognose hervor.

Die Stiftung rief die Regierung zu einem "Pakt zwischen den Generationen" auf. Demnach sollten die reicheren Rentner stärker besteuert werden und Steuerentlastungen für Unternehmen finanziert werden, die Jugendliche beschäftigen, hiess es im Vorschlag der Stiftung. Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien liegt seit Jahren bei 40 Prozent.

Arbeitsminister Giuliano Poletti meinte, Italien müsse verstärkt die Jugend bei der Suche nach einem Job am Ende der Ausbildungsphase zu unterstützen. Gewerkschaftschefin Susanna Camusso kritisiert die Regierung. "Sie spricht zwar ständig von den Jugendlichen, tut aber fast nichts für sie", so die Chefin des Gewerkschaftsverbands CGIL.