Klingt nach Wunschdenken.

Wenn es keine Reform gibt, werden andere Staaten die Prämisse des Sicherheitsrats infrage stellen. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Ich sage immer, es gibt zwei Dinge, die man jemandem nur schwer wegnehmen kann: Das eine sind Subventionen, das andere die Privilegien. Die Mächtigen beschweren sich immer über Subventionen für andere, aber an ihren eigenen Privilegien halten sie lange fest.

Sie kennen sich mit Konflikten aus wie kaum ein anderer: Lässt sich jeder Konflikt diplomatisch lösen?

Mit anderen Worten: Es gibt aus Ihrer Sicht also Situation, wo Streitkräfte zum Einsatz kommen müssen.

Das frage ich Sie.

(überlegt lange). Wir sollten versuchen, jeden Konflikt friedlich und diplomatisch zu lösen. Es gibt allerdings Momente, wo Streitkräfte zum Einsatz kommen müssen, im Sinne des Friedens. Das oberste Gebot muss dabei lauten: Richte nicht noch mehr Schaden an! Man muss sicher sein, dass die militärische Intervention die Situation vor Ort verbessert. Wenn die Zivilbevölkerung darunter leidet, ihre Infrastruktur, Schulen und Spitäler zerstört werden, ist militärische Macht der falsche Weg. Dann riskieren wir viel Leid, Extremismus und eine verlorene Generation.

Der Extremismus unter jungen Menschen nimmt nicht nur in Kriegsgebieten zu, sondern auch in den sozialen Brennpunkten der Grossstädte. Sie haben eine Initiative gegründet, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Warum wenden sich mehr junge Menschen extremistischen Strömungen zu?

Das liegt an einem Gefühl der Unsicherheit und am Vertrauensverlust gegenüber klassischen Führungsfiguren aus der Politik aber auch der Wirtschaft. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird grösser. Die Politik versucht heute, Argumente aus der rechten oder der linken Ecke zu neutralisieren, ohne ernsthaft auf die Bedenken aus Teilen der Bevölkerung einzugehen. Glücklicherweise gibt es Ausnahmen.

Welche meinen Sie?

Zum Beispiel Kanada: Zu Beginn des Wahlkampfs glaubte niemand, dass der heutige Premierminister Justin Trudeau gewinnen könnte. Er war dritter, aber er suchte den Dialog mit der Bevölkerung: Was ist der kanadische Lebensstil? Nach welchen ethischen Prinzipien will das Land leben? Wofür steht Kanada eigentlich? So ist es Trudeau gelungen, die Wahl für sich zu entscheiden, mit dem Nebeneffekt, dass Kanada zum moralischen Schluss gekommen ist, Flüchtlinge aufzunehmen.

Kanada ist, wie Sie sagen, die Ausnahme. Vielmehr kehren autoritäre Figuren wie Erdogan oder Protektionisten wie Trump zurück.

Unglücklicherweise gelingt es den gemässigten Politikern nicht, die Themen zu setzen. Womöglich fehlt ihnen der Mut. Stattdessen setzen autoritäre Figuren die Agenda. Nehmen Sie Donald Trump: Er bestimmt, worüber gesprochen wird. Wenn Sie das Fernsehen einschalten, befinden Sie sich in Trump-World. Und das ist nicht nur in den USA so. Als junger Mensch würde ich mich fragen: Was machen unsere Politiker eigentlich? Wie kann das sein? Die Jungen sind frustriert und wenden sich ab. Dabei sollten wir sie einbinden.