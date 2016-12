. Renzi wurde aber nicht vom Parlament das Vertrauen entzogen, sondern vom Volk. Die Regierungsmehrheit im Parlament existiert unverändert. Renzi könnte sich die Sache mit dem Rücktritt theoretisch sogar noch anders überlegen.

Was er natürlich nicht tun wird: Der Gesichtsverlust wäre zu gross. Es heisst, Renzi habe am Montag bei Staatspräsident Mattarella auf möglichst baldige Neuwahlen gedrängt, um dann als Spitzenkandidat seines sozialdemokratischen Partito Democratico anzutreten und mit einem Sieg ein glanzvolles Comeback zu feiern. Dieser Optimismus und Kampfgeist ehrt den Verlierer vom Wochenende – aber erst einmal muss Renzi das grosse Hauen und Stechen im PD überstehen, das in der gespaltenen Partei nach dem Desaster beim Referendum begonnen hat. Er kann nicht einmal sicher sein, in diesem Machtkampf mit der Parteilinken seinen Posten als PD-Chef zu behalten.

Keine Alternative für Renzi

Eine prickelnde personelle Alternative haben bisher allerdings auch Renzis parteiinterne Gegner nicht aus dem Hut gezaubert. Noch dramatischer stellt sich die K-Frage im bürgerlichen Lager, das immer noch – man wagt es kaum zu schreiben – von Silvio Berlusconi beherrscht wird. Der mit einem Ämterverbot belegte 80-jährige Ex-Premier hat in seiner langen Karriere diverse mögliche Nachfolger präsentiert, um diese jeweils nach kurzer Zeit wieder abzuservieren – statt mögliche neue Leaderfiguren gibt es rund um den Cavaliere nur verbrannte Erde.

Bleiben – neben der Lega Nord, die aber zu schwach ist, um bei Neuwahlen zu gewinnen – die «Grillini». Die Protestbewegung des Genueser Ex-Komikers wird ihren Kandidaten wohl wieder per Internet-Abstimmung erküren – wie bei den Kommunalwahlen in Rom. In der 3-Millionen-Metropole ist im Sommer die zuvor völlig unbekannte Virginia Raggi mit 1764 Mausclicks als Spitzenkandidatin bestimmt worden. Sie gewann die Wahl und versucht seither, die Ewige Stadt zu regieren. Was in Rom auf lokaler Ebene klappte, könnte auch bei nationalen Wahlen funktionieren: Beppe Grillo, der eigentliche Sieger beim Referendum, verlangt am lautesten sofortige Neuwahlen.

Alle Hoffnung auf Mattarella

Staatspräsident Mattarella wird diesem Drängen kaum nachgeben. Es muss erst ein neues Wahlgesetz her: Würde mit den aktuellen Regeln gewählt, ergäben sich im Senat und in der Abgeordnetenkammer wahrscheinlich völlig unterschiedliche Mehrheiten. Und damit ein noch grösseres Chaos. Über die Art der Wahlrechtsreform bestehen im Parlament aber unterschiedliche Vorstellungen – es droht erst einmal ein langwieriges und mühsames Gefeilsche.

Keine Kandidaten, kein Wahlgesetz, kein Wahltermin: Staatspräsident Mattarella hat ein kompliziertes Puzzle vor sich. Aber der Sizilianer hat dem Land schon einmal den Weg aus einer Krise gezeigt: Nach dem Schmiergeldskandal «Tangentopoli» war er der geistige Vater eines neuen Wahlgesetzes gewesen, des sogenannten «Mattarellum». Es galt von 1993 bis 2005, bis sich der damalige Premier Berlusconi vom Parlament ein neues Wahlgesetz auf den Leib schneidern liess. Ein leicht angepasstes «Mattarellum 2.0» gilt heute als oft genannter möglicher Ausweg aus der Sackgasse, in die sich die italienische Politik wieder einmal ohne Not selber manövriert hat.