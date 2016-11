Viele erinnerten sich daran, was der ehemalige Staatschef Jacques Chirac einmal von Juppé sagte: «Er ist der Beste von uns.» Am Sonntag folgte die Katastrophe: Mit bloss 28 Prozent fiel Juppé im ersten Durchgang der Primärwahl weit hinter Fillon (44 Prozent) zurück. Nicht er, der Beste, sondern sein unscheinbarer Rivale steht nun vor der Investitur der Partei für die Präsidentschaftswahlen 2017 und damit vor dem Einzug in den Élysée-Palast. Jetzt muss Juppé handeln.

Über Nacht entledigte sich der Bürgermeister von Bordeaux der vornehmen Zurückhaltung, die in der Weinstadt zum guten Ton gehört. Aus allen Medienrohren schiesst er gegen Fillons «unglaubwürdiges» und «gefährliches» Programm, das die verknöcherten Wirtschaftsstrukturen Frankreichs nicht zu reformieren, sondern zu blockieren drohe. Ausserdem gefährde Fillon die EU, den Service public und den sozialen Frieden im Land. Während Fillon vom Linksgaullisten zum stramm Konservativen mutierte, ist Juppé den umgekehrten Weg gegangen.

Er plädiert für eine «offene» Gesellschaftspolitik auch gegenüber den Immigranten aus den Ex-Kolonien, was ihm von rechts aussen den Übernahmen «Ali Juppé» eingebracht hat. Eine beträchtliche Rolle bei Juppés liberaler Metamorphose spielte seine zweite Ehefrau Isabelle, mit der er im Alter von 50 Jahren noch einer Tochter das Leben schenkte. Die um 16 Jahre jüngere Gattin korrigierte sein autoritäres, ja arrogantes Image, das in Juppés legendären Spruch gipfelte, er stehe «droit dans les bottes», aufrecht in den Stiefeln.

Die Franzosen haben ihm auch eine Finanzaffäre vergeben, in der er für Chirac den Kopf hinhielt und zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Juppé ging darauf ins kanadische Professoren-Exil und kehrte geläutert zurück. In mehreren Ministerämtern erhielt er Bestnoten. Bis Sonntag glaubte er seine Präsidentschaftskandidatur in der Tasche. Jetzt muss er doch noch hart kämpfen. Es wird zweifellos der letzte Kampf einer 40-jährigen Politkarriere.