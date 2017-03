Sind es Ihre kabarettistischen Provokationen wert, dass Sie jetzt um Ihre Sicherheit fürchten müssen?

Als ich in Deutschland Lesungen von Hitlers Buch «Mein Kampf» veranstaltet habe, da habe ich mich oft gefragt: Was hätte ich eigentlich damals gemacht? Wie viel persönliches Risiko hätte ich auf mich genommen? Diese Fragen stelle ich mir angesichts der aktuellen Entwicklungen natürlich mehr denn je. Ich merke: Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss Widerstand leisten gegen das, was ich als ungerecht empfinde.

Was haben Sie bei der Auseinandersetzung mit Hitlers «Mein Kampf» gelernt?

Aufmerksam zu sein und erkennen zu können, wo faschistische Tendenzen vorhanden sind und wohin sie führen.

Fehlt diese Fähigkeit in unserer Gesellschaft?

Ja, auch in der Schweiz.

Wie kommen Sie darauf?

Ich war mal in einer Sendung zusammen mit Roger Köppel. Mit dem, was er macht, diskreditiert er das ganze Land. Er ist schnell, er ist vereinfachend, er ist verführerisch. Heute ist es oft so, dass derjenige, der am lautesten schreit, auf die Schnelle die meisten Leute erreicht. Das liegt nicht an der Dummheit des Volkes, sondern an der Einfachheit der Botschaft.

Die Schweiz hat gerade der erleichterten Einbürgerung für Ausländer der dritten Generation zugestimmt. Das spricht gegen Ihre These.

Das zeigt, dass die Vernünftigen nicht vorschnell resignieren müssen, dass auch die Schweizer in der Lage sind, sich eingehend mit einem Thema zu befassen, bevor sie sich von der SVP manipulieren und in eine Ecke drängen lassen. Wir dürfen es niemandem, auch nicht der SVP, überlassen, die Wahrheit für sich zu reklamieren. Wir müssen um die Wahrheit ringen, aufzeigen, woher bestimmte Argumentationen kommen.

Um das zu verdeutlichen, haben Sie früher auf der Bühne aus «Mein Kampf» vorgelesen. Braucht es in der aktuellen Lage wieder öffentliche Hitler-Lesungen?

Nein, wir haben ja Björn Höcke (AfD-Landesvorsitzender Thüringen, Anm. d. Red.), der reicht schon. Der macht meinen Hitler-Lesungen Konkurrenz. (lacht) Aber ernsthaft: Ich glaube, dass solche Lesungen heute nicht mehr viel bringen würden. Das ist ein Mittel aus einer Zeit, in der ich versucht habe, aus dem intellektuellen Rahmen heraus eine gewisse Erziehungsarbeit zu leisten. Heute müssen wir Kabarettisten viel mehr an die Front. Es reicht nicht, sich hinter Ironie und Zynismus zu verstecken. Leider ducken sich heute viele Künstler weg.

Sie haben diese Frontkämpfe als Kabarettist nie gescheut. Trotzdem passen Sie Ihr Programm an, wenn Sie in die Schweiz kommen. Warum?

In der Schweiz fühlt es sich ein bisschen abgeschiedener an. Ich will nicht verallgemeinern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schweizer ungeschulter sind im Umgang mit Diversität. Man kann bei euch auf die Bühne gehen und sein Programm normal durchziehen, ohne dass man die Leute damit gravierend irritiert oder überfordert.

Das sehen wir anders, in unseren Städten gibt es viel Diversität.

Zürich hat doch mit der Schweiz nichts zu tun. Zürich ist eine Weltstadt, dort habe ich bei meinen Auftritten nicht nur Schweizer im Publikum sitzen. Ganz anders ist es in den Dörfern. Das ist für mich aber immer total aufregend. Es gibt in der Schweiz Orte, da denkst du, die Menschen bringen dich gleich um.

Das sagen Sie, der vor Neonazis mit schusssicheren Westen aufgetreten ist.

Ihr habt in der Schweiz auch einige Neonazis. Die Umstände sind schon speziell. Unter dem Deckmantel des Friedlichen, der bei euch alles überdeckt, fühlst du dich erst mal sicher. Du kommst an, alles ist friedlich, die Kühe, die Wiesen, die Berge. Aber darunter sind die Leute schon ein bisschen aggressiv.

Wie kommen Sie darauf?

Wir feierten vor drei Jahren Silvester in der Nähe von Urnäsch. Da sind wir einen Berg raufgefahren, um in einer Hütte zu feiern, aber wir hatten uns vertan. Das war kein Berggaudi, sondern die interne Feier eines Schützenvereins. Hey Alter, da habe ich die Schweiz aber richtig kennen gelernt! Wie die uns angeguckt haben, als Einzige, die nicht dazugehörten, das war schon brutal.