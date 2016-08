Mattarella traf Überlebende und Mitglieder der Rettungsmannschaften. Danach fliegt der Präsident nach Ascoli Piceno, wo er mit Premier Matteo Renzi am Staatsbegräbnis für 49 Todesopfers des Erdbebens in der Region Marche teilnimmt. Für Samstag war ein Tag der nationalen Trauer ausgerufen worden.

In der Nacht auf Samstag waren in Amatrice unter den Trümmern des Hotels "Roma" weitere drei Leichen gefunden worden. Bei dem verheerenden Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch und mehr als 1000 Nachbeben seither kamen damit 283 Menschen ums Leben. Allein in Amatrice in der Region Latium zählten die Behörden über 220 Tote.

Gut 40 Leichen sind bislang noch nicht identifiziert. Die meisten von ihnen befinden sich im Spital der Stadt Rieti nördlich von Rom. Nach Rieti pilgerten Dutzende Angehörige auf der Suche nach Nachrichten über vermisste Verwandte, berichteten italienische Medien.

2500 Menschen sind in den vom Erdbeben betroffenen Gemeinden obdachlos. Viele von ihnen verbrachten die Nacht in Zeltlagern, andere übernachteten in Autos vor ihren zerstörten Häusern. Sie befürchten Plünderungen. Die Kontrollen wurden verschärft.

Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit

Ein Team aus vier Staatsanwälten ermittelt in der Stadt Rieti wegen Fahrlässigkeit in Zusammenhang mit Bauarbeiten in Amatrice, Epizentrum des Erdbebens. Unter die Lupe nahmen die Staatsanwälte die Volksschule in Amatrice, die erst 2012 renoviert worden war, beim Erdbeben jedoch fast vollständig zusammengebrochen war.

115 schwerbeschädigte Gebäude in Amatrice wollen die Staatsanwälte unter die Lupe nehmen. "Wären die Gebäude wie in Japan errichtet worden, wären sie in Amatrice nicht zusammengebrochen", sagte der Staatsanwalt von Rieti, Giuseppe Saieva.

Inzwischen nehmen die Nachbeben in Amatrice kein Ende. Um 4.58 Uhr wurde ein Erdbeben mit Magnitude 4 gemeldet. Er riss die vielen Obdachlosen aus dem Schlaf, die in den Zeltlagern die Nacht verbrachten. 220 Nachbeben wurden allein am Freitag registriert.