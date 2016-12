Die IS-Kämpfer seien durch massive nächtliche Luftangriffe der russischen Armee zum Rückzug gezwungen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit.

Die Dschihadisten hätten die Stadt im Morgengrauen verlassen. Bei den Bombardements seien zahlreiche IS-Kämpfer getötet worden, erklärte die Beobachtungsstelle. Die Organisation mit Sitz in Grossbritannien beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Die IS-Miliz war am Samstag nach mehrtägigen Gefechten wieder in die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Stadt eingerückt. Die Dschihadisten hatten Palmyra im Mai 2015 eingenommen, waren vor acht Monaten jedoch von der syrischen Armee mit Unterstützung ihres russischen Verbündeten vertrieben worden. Während ihrer Herrschaft in Palmyra hatten sie zahlreiche einzigartige Kulturgüter zerstört.