Die Botschafter von zehn der 14 Sicherheitsratsmitglieder wurden im israelischen Aussenministerium einbestellt. Nicht einbestellt wurden die Gesandten von Venezuela, Malaysia, Senegal und Neuseeland - die vier Länder hatten den Resolutionstext eingebracht. Während der Senegal und Neuseeland keine Botschaften in Israel haben, unterhalten Venezuela und Malaysia keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Den US-Botschafter Dan Shapiro tadelte Netanjahu selbst. Er warf den USA Konspiration mit den Palästinensern vor.

Israel will nach der Resolution seine Beziehungen zu den Vereinten Nationen auf den Prüfstand stellen. Ein entsprechender "Aktionsplan" soll binnen eines Monats dem Sicherheitskabinett vorgelegt werden. Zahlungen von umgerechnet 7,8 Millionen Dollar an fünf besonders israel-feindliche UNO-Institutionen seien bereits gestoppt.

Der UNO-Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschliesslich Ost-Jerusalem aufgefordert. Siedlungen wurden als Verstoss gegen internationales Recht und grosses Hindernis für einen Frieden in Nahost bezeichnet.

Die verabschiedete Resolution enthielt keine neuen Forderungen, sondern bekräftigt seit Jahrzehnten bekannte Positionen der internationalen Gemeinschaft. Sie enthält keine Androhung von Strafmassnahmen.

"Schändlich und anti-israelisch"

Netanjahu verurteilte die Resolution als "schändlich und anti-israelisch". Sie sei unausgewogen und "sehr feindselig" Israel gegenüber, sagte er am Sonntag. Die USA hätten Israel einen "schändlichen Schlag" bei den Vereinten Nationen" versetzt.

Netanjahus Sprecher David Keyes erklärte am Sonntag im US-Nachrichtensender CNN, die Resolution sei "nicht ein Schritt zum Frieden, sondern ein Schritt weg vom Frieden".

Netanjahus Verhältnis zu Obama gilt seit Jahren als angespannt - vor allem auch wegen des Siedlungsstreits. Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung unter Donald Trump, bekräftigte Netanjahu.

Der ehemalige US-Botschafter in Israel kritisierte Netanjahu für persönliche Angriffe auf Obama. "Die Sprache, die gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten benutzt wird, ist etwas in dieser Form nie Dagewesenes", sagte Dan Kurtzer dem israelischen Armeesender am Montag.

Obama verzichtete kurz vor Ende seiner Amtszeit und trotz aller Interventionen der israelischen Regierung und des neu gewählten Präsidenten Trump auf ein Veto, um die Annahme der Resolution im Sicherheitsrat zu verhindern.

Die anderen 14 Mitglieder des höchsten UNO-Gremiums nahmen die Resolution an, die erste verabschiedete UNO-Erklärung zur Situation in Israel und Palästina seit rund acht Jahren. Es ist sogar die erste Resolution des UNO-Sicherheitsrats seit 36 Jahren, die sich speziell mit den israelischen Siedlungen befasst.

Diplomatische Schritte

Der ultrarechte Erziehungsminister Naftali Bennett rief dazu auf, als Reaktion auf den UNO-Beschluss weite Teile des palästinensischen Westjordanlandes zu annektieren. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman warnte am Montag, eine am 15. Januar in Paris erwartete internationale Friedenskonferenz zum Nahen Osten werde zu einem "Tribunal gegen den Staat Israel" ausarten.

Netanjahu hatte zuvor bereits diplomatische Schritte gegen die Antragssteller der Resolution, Neuseeland und Senegal, eingeleitet. Ausserdem lud er seinen ukrainischen Amtskollegen Wladimir Groisman aus, der am Mittwoch zu einem Besuch in Israel erwartet wurde.

Als Reaktion bestellte die Ukraine am Montag den israelischen Botschafter in Kiew ein, wie Israels Aussenministerium bestätigte. Man sei zuversichtlich, dass "emotionale Debatten" in Israel das bilaterale Verhältnis nicht überschatten werden, teilte Kiew vorher mit.

Der stellvertretende britische Botschafter Tony Kay sagte dem Armeesender am Montag, man sei sehr enttäuscht, dass Netanjahu ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May abgesagt habe. Die Ukraine wie Grossbritannien hatten für die Resolution gestimmt.