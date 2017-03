In Texas riecht es nach Heimat. Und es fühlt sich sogar ein bisschen so an. Das liegt am geschmolzenen Raclette-Käse, an der Schoggi und an den grölenden Amerikanern, welche sich, meist ziemlich erfolglos, an „Chuchichäschtli“ versuchen. Die Stimmung ist ausgelassen, die texanische Sonne brennt vom Himmel und am Zaun steht ein Bild einer helvetischen Berglandschaft. Mit einer Garten-Party hat die Schweiz den Bundesstaat der Cowboys erobert.

Dort, genauer in der Hauptstadt Austin, fand während zehn Tagen nämlich die gigantische „South by Southwest“ (SXSW) Konferenz statt; eines der weltweit grössten Festivals für Technologie, Musik und Film. Was als lokales Musikfest begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zum wichtigsten Treffpunkt für innovative Denker aus den verschiedensten Branchen entwickelt.

Auch dieses Jahr nahmen fast 90'000 Personen teil und verwandelten die Innenstadt von Austin in eine Mischung aus Partymeile und Tech-Spielplatz. Rund um die Uhr fanden unzählige Podiumsdiskussionen, Konzerte, Filmpremieren und Networking-Events statt. Es ist wohl die einzige Veranstaltungen überhaupt, wo man tagsüber mehrere Stunden ansteht, um einen Platz beim Vortrag von Internet-Pionier Vint Cerf zu ergattern, wo das Gratiskonzert des legendären Wu-Tang-Clans am Abend aber nur zur Hälfte gefüllt ist.