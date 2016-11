Doch in Amerika ist es so eine Sache mit dem Migrationshintergrund. Den haben praktisch alle. Die USA sind von Migranten aufgebaut. 2010 gaben 50 der 320 Millionen Amerikaner an, deutsche Vorfahren zu haben. Die "Deutschen" sind die grösste Einwanderergruppe in den USA.

Als erste deutsche Siedlung gilt das im 17. Jahrhundert gegründete Germantown im Bundesstaat Pennsylvania. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trieb eine Hungersnot viele Süddeutsche und Schweizer über den Atlantik ins Land der Hoffnungen und Träume.

Im Jahr 1885 – so geht die Geschichte – zog Donald Trumps Grossvater Friedrich in die USA. Er war erst 16 Jahre alt. In New York arbeitete er als Coiffeur, in Kalifornien führte er später ein Lokal für Goldgräber. Das Ersparte investierte der alte Trump in Grundstücke auf der New Yorker Insel Manhatten, die damals noch für wenig Geld zu haben war. Sie sollten zur trumpschen Goldader werden.

Überliefert, auch in einem autobiografischen Buch von 1987, wird als Ursprungsland der Trumps noch Schweden genannt. Doch es ist eine Legende, die ihren Ursprung in der Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg hat, als Deutsche keinen guten Ruf genossen.

Die Eltern des 45. US-Präsidenten: 1905 kommt Frederick Trump Jr. (†1999) zur Welt, der Mary Ann MacLeod (1912 bis 2000) heiratet.

Präsident Donald Trump wurde als viertes von fünf Kindern am 14. Juni 1946 im Stadtteil Queens in New York geboren.

Die Trumps - alles Machos?

Trump fiel während des Wahlkampfs durch zahlreiche Macho-Sprüche auf, was (nicht nur) bei Frauen für Empörung sorgte. Einige Frauen warfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Bereits legendär die Tonaufnahme mit den frauenverachtenden Sprüchen.