Macht Trump die Welt gefährlicher?

Das hängt von seiner Aussenpolitik ab. Die Welt steht in Flammen. Wohin wir auch blicken, sehen wir Kriege, Aufstände, fliehende Menschen. Im Irak, in Libyen, in Syrien. Durch die Annexion der Krim herrscht auch in Europa eine instabile Situation, und China lässt gerade im Pazifik die Muskeln spielen. Eine aussergewöhnliche Konstellation. Das liegt auch daran, dass Obama sehr zurückhaltend war.

War nicht vielmehr der von Ihnen unterstützte Irak-Krieg 2003 Ursprung des syrischen Bürgerkriegs, des IS und der Flüchtlingskrise?

Das sehe ich anders. Der Irak-Krieg war nicht der entscheidende Faktor. Im Irak war es 2011 mehr oder weniger ruhig und die Situation stabil. Erst nachdem die amerikanischen Truppen abgezogen wurden, begannen die Probleme.