«Arm,aber sexy» sei Berlin, sagten Sie 2003. Kann denn Berlin auch sexy sein, ohne arm zu sein? Oder ist es nicht viel eher dieses Arme, leicht Heruntergekommene, das Berlin seinen Charme verleiht?

Diese Frage kann man sich schon stellen. Erfolgreiche Politik kann aber nicht darauf hinarbeiten, dass Berlin arm bleibt. Nur sind mit Prosperität natürlich auch steigende Mieten und sich verändernde Distrikte verbunden. Das finden etliche nicht schön. Trotzdem wärs fatal,zu sagen: Ach, so wies jetzt ist, ist ja alles so schön und kreativ. Schliesslich müssen wir doch all die Menschen aus der Abhängigkeit von Sozialhilfe befreien. Deshalb muss man investieren und Berlin verändern, selbst auf die Gefahr hin, dass die Stadt in den Augen einiger dann nicht mehr so attraktiv ist. Man muss aber aufpassen, dass die Vielfalt mitten in der Stadt weiterhin existieren kann. Berlin hat diese Chance noch, andere Städte wie Paris oder London nicht mehr.

Manche Berliner Bezirke wie Neukölln oder Tempelhof sind zwar für Touristen sehr spannend, für die Einwohner dort aber harte Pflaster: hohe Arbeitslosigkeit, Problemschulen, viele Ausländer. Was muss Berlin denn tun, dass diese Quartiere den Anschluss nicht verpassen?

Zentral ist, dass man den Menschen Aufstiegschancen bietet, auch wenn sie aus sozial oder finanziell schlechtgestellten Schichten kommen. Man muss ihnen aufzeigen, dass sie es schaffen können, auch wenn sie nicht von Beginn weg privilegiert sind. Leider sind das Elternhaus und oft auch der eigene Name und die Herkunft heute aber immer noch in vielen Fällen entscheidend für die Karrierechance. Da darf man sich nicht wundern, wenn gewisse frustriert sind. Aber klar: Es gibt hier Kerne, die sich gegen Integration wehren. Dagegen muss man ankämpfen, indem man einerseits die Arme öffnet, die Leute willkommen heisst, aber andererseits auch etwas einfordert.

Einer jener Berliner, die sich gegen Integration wehren, ist der arabischstämmige Rapper Bushido, der Sie in einem seiner Songs wegen Ihrer Homosexualität beleidigt hat. Bushido möchte gerne Bürgermeister werden von Berlin.

Ich hoffe nicht, dass er das schafft, weil Bushido schon sehr krude Ansichten hat, die zum Glück kaum mehrheitsfähig sind. Bushido ist aber kein Aussenseiter. Der ist mit seiner Familie bestens integriert. Auf der 100-Jahr-Feier meiner Schule hat sein Bruder, der mal Schülervertreter war auf dem Gymnasium, die Rede gehalten.

Wo wohnen Sie eigentlich genau?

Ich habe 50 Jahre lang in Lichtenrade in einem Familienhausdistrikt im Westen Berlins gewohnt. Jetzt wohne ich mitten in der Stadt in Wilmersdorf, in der Nähe des Kurfürstendamms.

Und von da aus sind Sie zu Fuss und mit der U-Bahn unterwegs?

Meistens, ja.

Werden Sie auf der Strasse denn noch erkannt?

Ja. Ich muss auch gelegentlich für Selfies hinhalten. Manche Leute sagen mir dann, dass sie mich vermissen. Das ist natürlich schön, das ist wie Balsam.

2014 sind Sie als Bürgermeister abgetreten. Was machen Sie jetzt überhaupt den ganzen Tag?

(lacht) Ich wollte ja mehr Zeit für ein normales Leben haben. Ich habe gelernt, Nein zu sagen zu Angeboten, wo ich mich für bestimmte Dinge hätte engagieren sollen. Ich habe sehr oft Nein gesagt in den vergangenen zwei Jahren. Aber einfach nur zu Hause zu sitzen, das wärs auch nicht. Ich mache also schon noch ein bisschen was.

Was denn?

Ich komme zum Beispiel an Symposien in der Schweiz und gebe Ratschläge an Menschen, die Entscheidungshilfen brauchen. Das macht mir Spass.