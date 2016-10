Überraschend kommt die Ankündigung allerdings nicht. In einer Email, die von Hackern verbreitet worden war, hatte Powell im Juni scharfe Kritik am republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump geübt. Trump sei ein "internationaler Paria" und eine "nationale Schande", hatte Powell in der Email geschrieben.

Mit seiner Abwendung von dem umstrittenen Kandidaten Trump folgt Powell dutzenden republikanischen Politikern und Amtsträgern. Powell war von 2001 bis 2005 Aussenminister in der Regierung des republikanischen Präsidenten George W. Bush. Er hatte dieses Amt als erster Afroamerikaner inne. Bei der Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012 hatte er den Demokraten Barack Obama unterstützt.