Wieso dann dieser Hass?

Fidel also hatte recht … wieso – und das fragte ich mich in den knapp 40 Jahren danach stets – erfüllte mich dieser Mann dann, jedes Jahr mehr, mit Abneigung und Hass?

Die Antwort ist ebenfalls einfach: Weil es nach dem Weltkrieg keinen mächtigeren und zäheren Egomanen, keinen abgefeimteren politischen Charmeur, Blender und Heuchler gab. Und kein Land, das die Heuchelei eines Einzigen derart lange mit Verbitterung und Resignation bezahlte. Es dürfte vermutlich wieder zwei Generationen lang dauern, bis die Kubaner und Kubanerinnen entfernt wieder Vertrauen fassen zu Dingen, die man als zivilisatorische Tugenden bezeichnen könnte.

Fidel, Maximo Oberlehrer mit langem, wie ein Dolch in die Luft zielendem Zeigefinger, Dauermoralist mit jesuitischem Fanatismus und spanischer Granden-Mentalität, hat elf Millionen Landsleute, hat ein ganzes Land völlig entwöhnt von zivilisatorischen Tugenden. Alles ist unter seiner Herrschaft zerbröselt wie die Häuser.

Mit Worthülsen zu leben ist immer eine Zumutung, auf Dauer eine Marter, noch länger wird es höllisch. Kann man 50 Jahre staatlich zementierter Lüge, aber geschuldet dem Starr- oder Wahnsinn eines Einzelnen nicht entkommen (über eine Million Kubaner haben das Land verlassen und gehen zu Tausenden noch heute), dann wattiert man sich bis in den letzten Winkel der Seele mit Gleichgültigkeit und Resignation.

Die sozialistische Insel der Gerechten wollte Fidel – angeblich – schaffen, Klassen überwinden. In Kuba konnte man jedoch, spätestens seit 1990, auf Schritt und Tritt erfahren, wie gespenstisch Realität und Idee auseinanderklafften; jene konnten es erfahren, die keine Holiday-Tomaten auf den Augen hatten («Karibik im 56er-Chevy, mit Rum und Rumba»). Westliche Politromantiker aus den 70ern und 80ern werden heute dieses typisch bittere Lachen der Kubaner teilen, wenn sie die völlige Entwertung der Kubaschwärmerei erleben, repräsentiert durch Modezyniker wie die Rolling Stones, Madonna und Kim Kardashian.

Man könnte aber auch Leonardo Padura lesen, den einst gläubigen kubanischen Sozialisten: Ein Leben lang hat er Moral und Solidarität hochgehalten, um an jeder Ecke heute den billigsten Pragmatismus zu entdecken, den allgegenwärtigen Triumph des Lumpen.

Man kann es noch zugespitzter sagen: Wer in die Realität Kubas eintaucht nach 60 Jahren Fidel, der bekommt eine schmutzige Lehre vom alltäglichen Kampf mit nichtswürdigsten Methoden um einige kurzsinnige, aber platt überlebenswichtige Vorteile.

Fidel war kein Caudillo der Sorte Battista, Trujillo, Somoza und Stroessner. Die ahmten Mussolini und Operettenschergen nach. Fidel schuf einen neuen Typen und nannte es den «neuen Menschen». Sein Ego war gerissen, nicht zerrissen. Er musste das Land nicht zupflastern wie nordkoreanische Popanzen mit Plakaten und Statuen. Sockel und Wände überliess er lieber dem Ché oder Camilo Cienfuegos.

Fidel musste auch keine Heerscharen von Dissidenten und Opponenten foltern oder massakrieren. Am Anfang gaben er und Ché mit punktueller Gnadenlosigkeit den Tarif durch und vertrauten dann voll und ganz auf die Sicherheitsorgane, auf deren Finten, Intrigen und Lügen, um alles auszuhorchen und zu denunzieren. Um sporadisch zwischendurch doch wieder eiskalt zuzuschlagen, selbst unter Kampfgefährten. Wie bei Arnaldo Ochoa und Antonio de la Guardia, die Fidel nach einem Schauprozess hinrichten liess.

Die unpolitischen Opfer

Kann man das vernachlässigen? Weil dort, wo man politisch hobelt, halt Späne fliegen? Wohlan – vernachlässigen wir das. Richten aber, zum Schluss, das Augenmerk auf jene Unpolitischen, die Fidels Opfer wurden, zu Tausenden, Leute, die er «Würmer» nannte. Namenlose, die still zugrunde gingen im Lauf der Jahre, ohne Erschiessungs-Peloton, ohne Gefängnis und Folter. Weil man ihnen mit bürokratischem Federstrich nur da eine Bewilligung, dort eine Lizenz entzog, damit aber ihre Lebensgrundlage nahm und jede Perspektive. Und die sanfte Strangulierung oft auch ausweitete auf die Söhne und Töchter.

Von diesen Namenlosen könnte man ein endloses Register anfertigen. Erinnert sei an dieser Stelle, für sie alle, an Ramón. Ein Held der Revolution, weil er den Sturm auf die Moncada-Kaserne mitgemacht hatte, jenes frühe klägliche Manöver, das Dutzenden das Leben gekostet hatte, Fidel aber in die politische Umlaufbahn schoss.

Ramón wollte sich in den frühen Sechzigern nicht zum Marxisten-Leninisten umpolen lassen. Er fiel in Ungnade. Als Kunstmaler fristete er sein Dasein. Dank Heirat kam er in den Achtzigerjahren raus, lebte in der Schweiz und gründete eine Familie. Weil seine erste Familie in Kuba drangsaliert wurde vom Regime, ging Ramón vor der kubanischen Botschaft in Bern in den totalen Hungerstreik (also auch ohne zu trinken). Nach vier Tagen brachte ihn die Ambulanz ins Spital, am Schicksal seiner Angehörigen hatte er nichts ändern können.

Neulich war ich wieder im äussersten Jura, weit hinter Pruntrut, um Ramón zu suchen. Dort, wohin er sich zurückgezogen hatte, um auf dem Land zwischen Wäldern und Weiden sein Leben, unbehelligt unpolitisch, zu leben. Das Haus stand noch, kaum wiederzuerkennen, weil es völlig umgebaut worden war. Das Haus, worin sich Ramón eines Nachts er-hängt hatte. Sein Grab habe ich auf dem Friedhof nicht gefunden.

Ramón – er ruhe in Frieden. Nicht Fidel. Wegen Ramón (wegen Tausenden wie Ramón) wird die Geschichte Fidel niemals freisprechen.

* Der Autor lebte von 1980–1985 in Nicaragua, genoss da zwischenzeitlich kubanischen Begleitschutz, speiste im kubanischen Protokollhaus, als er für DDR-Ingenieure dolmetschte. Von 1998 bis heute bereiste er rund zwanzig Mal Kuba.