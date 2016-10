Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, 48, ist der älteste Sohn von Fürst Hans-Adam II. und der Fürstin Marie. Er besuchte Primarschule und Gymnasium in Vaduz und absolvierte dann eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst. Anschliessend studierte er Jura in Salzburg und arbeitete dann bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen in London. 1996 kam er zurück ins Fürstentum. 2004 übernahm der Thronfolger als amtsausführender Stellvertreter des Landesfürsten die Regierungsgeschäfte. Er ist mit Sophie, Herzogin in Bayern, verheiratet und hat vier Kinder im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.