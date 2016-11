Es sind damit schon mehr als doppelt so viele Gesuche eingegangen wie im gesamten Jahr 2015, wie die "Bild"-Zeitung am Samstag berichtete. Verantwortlich für den Anstieg seien die Vorgänge in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli.

Dort herrscht der Ausnahmezustand. Präsident Recep Tayyip Erdogan geht massiv gegen mutmassliche Unterstützer des Putschversuchs vor. Zehntausende Menschen wurden festgenommen oder aus dem Staatsdienst entlassen.