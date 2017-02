Hinzu kommt: Die Gala der WHCA, dem Dachverband der Korrespondenten, die in Washington über den Präsidenten berichten, widmet sich ausdrücklich den Vorzügen des Ersten Verfassungszusatzes («First Amendement»), der die Einschränkung der «Rede- oder Pressefreiheit» explizit untersagt. Trump hingegen deutete in den ersten fünf Amtswochen immer wieder an, er habe das Gefühl, die Medien nähmen sich Freiheiten heraus, die ihnen nicht zustünden. So beklagte er sich vorige Woche an einer Konferenz rechter Aktivisten bitterlich darüber, dass Journalisten stets anonyme Quellen zitierten, wenn sie über seine Regierung schrieben – notabene am gleichen Tag, an dem ein hochrangiger Berater des Präsidenten an einer informellen Pressekonferenz sagte, die anwesenden Journalisten dürften ihn zitieren, seinen Namen aber nicht nennen.

Journalisten als «Volksfeinde»

Ausserdem zog Trump erneut über Zeitungen und Fernsehstationen her, die seiner Meinung nach stets die Unwahrheit sagten. «Fake News» nennt er diese Medienorganisationen und gemeinhin schliesst er führende Zeitungen wie die «New York Times» oder die «Washington Post» sowie die Fernsehsender NBC und CNN in diese Aufzählung ein. Medien also, die im Zweifelsfall linken Kritikern des Präsidenten eine Plattform geben, in der Berichterstattung über Trump aber gemeinhin beide Seiten zu Wort kommen lassen.

In den Augen des Präsidenten sind diese Medien «Volksfeinde». Sie seien nicht am Gemeinwohl der Amerikaner interessiert, sondern bloss am Profit, den sie scheffelten, sagte er, und wiederholte damit eine Kritik, die normalerweise nur von rechtsradikalen und antisemitischen Kreisen geäussert wird. «Fake News» werde «das Volk» nie vertreten, sagte der Präsident abschliessend, «und wir werden etwas dagegen tun» – ohne in die Details zu gehen.

Trumps schlechte Erfahrungen

Solche Fundamentalkritik ist für viele Journalisten in Washington verstörend. Im Rest des Landes stösst Trump damit aber auf Zustimmung, auch weil viele konservative Amerikaner schon lange das Gefühl haben, die nationalen Medien seien parteiisch. Gemäss einer aktuellen Umfrage des «Wall Street Journal» sagen 51 Prozent der Bevölkerung, die Medien packten den Präsidenten zu hart an. Die jährliche Gala der WHCA dient dabei – leider – als Anschauungsbeispiel.

Die Traditionsveranstaltung, die seit fast 100 Jahren zu den gesellschaftlichen Höhepunkten in der Hauptstadt gehört, ist in den vergangenen Jahren zu einem billigen Karneval verkommen, an dem sich (linke) Komiker über (rechte) Politiker lustig machen. Trump weiss dies aus eigener Anschauung: 2011 machten sich der Komiker Seth Myers und Präsident Barack Obama an der WHCA-Gala über die politischen Ambitionen des Bauunternehmers lustig – zur grossen Gaudi der Anwesenden.