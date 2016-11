Das ist ein enormer Triumph für den Quereinsteiger. Und es ist ein gewaltiges Misstrauensvotum gegen die herrschende Politik, gegen die Eliten, gegen die Medien. Das ist derzeit nicht nur in den USA zu beobachten: In Russland schwebt Wladimir Putin auf einem Popularitätshoch, in Deutschland fährt die AfD Sieg um Sieg ein, in Frankreich könnte Marine Le Pen Präsidentin werden, in Holland hat Geert Wilders Erfolg. Historisch gesehen geht es der Menschheit so gut wie noch nie. Gleichzeitig haben viele Angst wie noch nie, weil Globalisierung und digitale Revolution alles umpflügen. Das führt zu Sehnsucht nach dem starken Mann.

Vielleicht wird Trump ein grosser Präsident ...

Es ist verstörend genug, dass jemand an der Spitze der einzig verbleibenden Weltmacht steht, der unanständig ist, der lügt, der Frauen, Ausländer und Behinderte beleidigt. Und es ist geradezu erschreckend, dass der US-Präsident als einer der wenigen Menschen auf der Welt den Lauf der Geschichte beeinflussen kann. Da fragt sich: Was bringt Trump? Wird er zur «politischen Katastrophe – für Amerika und für die Welt», wie der «Spiegel» gestern schrieb?

Die Katastrophe kann, muss er aber nicht eintreffen. Im guten Fall erleben wir in den kommenden Jahren einen Präsidenten Trump, dem heute wenige Grosses zutrauen und der alle eines Besseren belehrt – wie in den 1980er-Jahren Ronald Reagan, der belächelt wurde, weil er zuvor Schauspieler war, und dann ein grosser Präsident wurde. Im guten Fall handelt Trump so, wie er es in seiner starken und staatsmännischen Antrittsrede gestern versprochen hat: «Jetzt ist es Zeit für Amerika, die Wunden der Trennung zu schliessen, wieder zusammenzukommen. Ich schwöre jedem Bürger in diesem Land, dass ich Präsident sein werde für alle Amerikaner.»

... vielleicht wird er zur Katastrophe für die Welt

Im schlechten Fall hingegen führt Trump seinen hässlichen Wahlkampf im Oval Office weiter. Dann hätten die USA einen unberechenbaren, rüpelhaften und fahrlässigen Präsidenten. Im schlechten Fall tut er tatsächlich all das, was er im Wahlkampf angekündigt hat: eine Mauer zu Mexiko errichten, Schutzzölle auf Importgüter einführen, das Klimaabkommen aufkünden, Iran-Atomabkommen sistieren, Obamas Gesundheitsversicherung abschaffen, sein Land abschotten. Trump kann jetzt auch in alleiniger Kompetenz Atombomben zünden. Zu diesem Thema hat er mal gesagt: «Wenn wir atomare Waffen haben, warum können wir sie dann nicht einsetzen?»

Im Moment können wir nur hoffen, dass es gut kommt!

christian.dorer@azmedien.ch