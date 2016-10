Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Clemens Binninger, forderte eine "Generalrevision" der DNA-Spuren im NSU-Komplex. "Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt müssen sich noch mal den vielen anonymen Spuren an den NSU-Tatorten widmen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Ungeklärter Kindsmord überprüfen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigte an, die Akten zu einem ungeklärten Kindsmord aus den 1990er Jahren komplett neu überprüfen lassen zu wollen. Damals seien "Herr Böhnhardt und sein Name schon einmal im Visier" gewesen, sagte der Linken-Politiker in Berlin. "Das müssen wir alles viel, viel gründlicher betrachten."

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass am Fundort der Skelettteile des 2001 verschollenen Mädchens aus Oberfranken Genmaterial von Böhnhardt entdeckt worden war. Dieses habe sich an einem Gegenstand befunden. Details zm Spurenträger wollten die Ermittler nicht mitteilen.