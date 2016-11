In den ersten zwei Jahren, solange Obamas Demokraten auch beide Häuser des Kongresses kontrollierten, trieb eine frenetische Gesetzgebung Obamas Reformen voran. Ab 2011 blockierten die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus (und ab 2015 auch im Senat) hingegen Obamas innenpolitische Reformagenda. Obama griff deshalb in der Folge auf präsidiale Verfügungen und Verordnungen zurück. Doch auch damit konnte der Präsident den von ihm angestrebten Wandel weitertreiben. Seine neuen Vorschriften für Klimaanlagen beispielsweise reduzieren den US-Energieverbrauch um ein Prozent. Neue Produktionsstandards für Heizungen von Swimming-Pools oder Kleidertrocknern verbesserten die Energieeffizienz. Allein die US-Luftwaffe reduzierte ihren CO2-Abdruck seit 2008 um 21 Prozent.

Seine symbolischen Akte

Zudem half Obama seiner innenpolitischen Agenda gerade dort, wo der gesetzgeberische Pfad durch die Republikaner blockiert war, auch mit symbolischen Akten. Dass der Präsident nach dem Massaker an neun Afroamerikanern in einer Kirche in Charleston in seiner Rede «Amazing Grace» sang oder dass er nach dem Mord an einem afroamerikanischen Teenager sagte, Trayvon Martin hätte sein Sohn sein können, war emotionale, starke Kritik an den Rassenverhältnissen und den Waffengesetzen in den USA.

Aus Freude darüber, dass der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Homo-Ehe in keinem Bundesstaat verboten sein dürfe, liess Obama das Weisse Haus in den Farben des Regenbogens strahlen. Im Wahlkampf 2012 hatte zunächst Vize Joe Biden, dann Obama selbst sich für eine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen ausgesprochen.