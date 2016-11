Gut ein Monat ist nach dem Beginn der Mossul-Offensive vergangen. Wie bewerten Sie die bisherigen Erfolge der Koalition und die Ihrer eigenen Peschmerga-Truppen?

Sirwan Barzani: Es waren unsere Peschmerga-Truppen, die in den letzten Jahren Frontpositionen auf einer Länge von über 100 Kilometern gehalten haben. Sie waren es auch, die die ersten Verteidigungslinien des IS in Norden und Osten von Mossul durchbrochen haben. Wir haben der irakischen Armee den Weg nach Mossul geebnet. In die Stadt selbst werden wir nicht eindringen.

Die irakische Armee hat fünf Bezirke im Osten von Mossul schon erobert. Wann rechnen Sie mit der vollständigen Befreiung?

Wenn von Osten, Süden und Norden angegriffen wird, dann könnte die Stadt in zwei Monaten fallen.

Die irakische Armee, Ihre Peschmerga sowie schiitische, sunnitische und auch christliche Milizen führen alle ihre eigenen Offensiven durch. Wie verläuft die Koordination?

Es ist das erste Mal in der Geschichte des Irak, dass eine solche Offensive durchgeführt wird. Wir dachten, es wird schwierig. Aber bislang gibt es bei der Abstimmung unter den Irakern sowie mit der internationalen Koalition keine Schwierigkeiten.

Sie sind zufrieden mit dem Verlauf?

Alles verläuft reibungslos. Vor allem die Elitetruppen der irakischen Armee und ihre sogenannte goldene Division machen gute Fortschritte. Das sind ausgezeichnete Soldaten.