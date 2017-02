Nicht nur Schweden lacht über Präsident Trump. Im Fernsehen bekam er mit, wie ein schwedischer Journalist darüber lamentierte, dass Schweden Tausende von Migranten aufgenommen habe und seither Vergewaltigung und Gewalt sprunghaft zugenommen hätten. Offenbar aber hat er Propaganda von Fox News mit einer Faktensendung verwechselt. Das sei ihm verziehen. Fakten sind ja auch nicht ganz einfach.

Darüber kann man lachen. Man kann aber auch gewisse Dinge beobachten. Er sei im Kampf mit den «unehrlichen Medien» («dishonest media»), sagte Trump, aber das sei auch Vorgängern so ergangen: Andrew Jackson (Präsident von 1829 bis 1837), Thomas Jefferson (1801 bis 1809) und Abraham Lincoln (1861 bis 1865), sie alle hätten «mit den Medien Krieg geführt» («fought with the media»).

Die Medien sind sein Feind. Teil dieses korrupten Systems. Sie stören. Wir fragen mal nicht, wobei. Aber vielleicht: wie? Die Art, wie Trump seinen Auftritt inszenierte (oder inszenieren liess), ist aufschlussreich. Dass er aus dem Flugzeug steigt, die Rolltreppe hinunter, ist schon fast kitschig. Nicht der Erwähnung wert. Aber dann schildert er die aktuelle Situation: «totales Chaos» («one big mess»), viele Kriege – und vor allem: keine Jobs mit anständigem Lohn. Das vor allem wird er den Leuten geben. Er.

Niemand tut etwas

Die Situation ist hoffnungslos. Das «korrupte System» ist zwar nicht gerade für alles verantwortlich, aber es hat mindestens zugeschaut und nichts unternommen. Niemand tut etwas dagegen.

Gegenschnitt: Deutschland in den 1920/30er-Jahren. Der Friedensvertrag von Versailles, den die Volksverräter abgeschlossen haben; eine schwere Wirtschaftskrise, welche die Regierungen – nicht nur die deutsche – mit untauglichen Mitteln bekämpfen; ein von – allerdings ziemlich konkreten – Abstiegssorgen geplagter Mittelstand, überall Gewalt auf der Strasse; das Vaterland am Boden.

Man muss vorsichtig sein mit Hitler-Vergleichen. Trump ist nicht Hitler. Die USA sind nicht Deutschland. In der Geschichte passieren zwar immer wieder die gleichen Dinge, aber sie wiederholt sich nicht. Was man kann, ist, Situationen im historischen Kontext beobachten und Vergleiche ziehen.

Hitler-Biografen stehen vor der schwierigen Frage: Wie konnte ein so mediokrer Typ einen derartigen Aufstieg hinlegen? Sucht man eine Antwort in der Biografie oder in der Psyche, wird’s schwierig. Es kommt allenfalls heraus, dass die Frage anders gestellt werden muss.

Die Führer-Inszenierung

Der grosse Soziologe Max Weber (1864–1920) unterschied drei Typen von Herrschaft: rational (durch Prozeduren legitimiert), traditional (es war schon immer so) und charismatisch. Man muss sich allerdings hüten, «Charisma» als eine Art angeborene Eigenschaft zu sehen. Führer werden nicht geboren, sie inszenieren sich dazu. (Die eigene Biografie wird dann meist rückwirkend in diese Richtung gedeutet.) Hitler war bis 1919 weder eine Autoritätsfigur noch Antisemit. Aber er sah in den Krisenjahren eine «Mission», mittels derer er sich zum Führer stilisieren konnte: Deutschland wieder gross machen.

Charisma entsteht, wenn man sich als Träger einer Mission inszenieren kann, die Resonanz erzeugt, die mächtig genug ist, eine Gefolgschaft hervorzubringen. Die Weimarer Republik bot diesen Resonanzraum. Die politischen Kräfte waren hinreichend verzettelt und neutralisierten sich. Die Situation war ausweglos.

Der Führer ist nicht Chef einer Partei. Er hat nicht irgendwelche «Ochsentouren» durchlaufen. Er stellt sich vor eine Bewegung. «Seine» Bewegung. Natürlich muss die dann irgendeinen Namen kriegen. Der Name kann einem sogar bekannt vorkommen. Aber die NSDAP war keine politische Partei, die Bolschewiki auch nicht. Sie waren die Bewegung Hitlers und Lenins.

Der charismatische Führer «erklärt» nun die aktuelle Misere und er deklariert, wie man sich von ihr befreien kann. Die Befreiung ist nicht «politisch», sondern nur der Führer kann das hinkriegen. Und er kann es, weil sich in ihm der Wille der Bewegung (oder des Volkes) regt. Eine Partei, das ist immer Bürokratie und Abstimmen und Diskutieren. «Weg mit den Bedenkenträgern!» schrieb Goebbels in sein Tagebuch. Jetzt handelt der Führer.

Damit die Bewegung folgt, braucht es Propaganda. Eben nicht das Abwägen von allerlei Vor- und Nachteilen oder Dingen, die berücksichtigt werden müssten. Sondern das ausschliessliche Betonen des Zieles. Die beste Propaganda für den charismatischen Führer ist das Wort, die direkte Ansprache. Das sah auch Hitler so. Er hatte das erprobt, in den Kneipen und Bierhallen in München. Und als die Bewegung über München hinauswuchs, wurde es das Radio. Anfangs von Goebbels verspottet («Verspiessungsmittel», weil jeder zu Hause hockt), erkannte die NS-Führung schnell, wie sich hier das Volk ansprechen liess. «Der Führer spricht.» Und die Strassen waren leer.

Deshalb twittert Donald Trump. Er «spricht» zum Volk.

Dabei können ihn keine Medien und andere Bedenkenträger stören, welche die einfache Botschaft vernebeln. Er verlagert den Resonanzraum von den etablierten Medien weg – zum Smartphone, das jeder im Hosensack hat. Ohne Filter.