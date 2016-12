Kuba – wie weiter? Eine Frage – und statt einer Antwort tausend Mutmassungen. Um es gleich von unserer Seite zu sagen: Wir wissen es auch nicht besser. Es ist alles möglich. Und das Allermöglichste: Es ändert sich gar nix, zumindest nicht heute oder morgen.

Für diese These können wir die eine oder andere Beobachtung beisteuern. Sozusagen von der jüngsten Vergangenheit auf die nahe Zukunft schliessen. Oder noch einfacher: Wir können von Eliseo erzählen (den Namen haben wir geändert, man wird gleich sehen, weswegen).

Ein Peso für den Nachrichtenschnapper

Eliseo sass in einem eisernen Schaukelstuhl zwischen den Portikussäulen seines kolonialen Hauses, dessen renovierte Prunkzimmer er Ausländern vermietete. Hier liess er jeweils die vielen Bittgänger kommen, die fliegenden Händler, Raubkopierer, Kontaktvermittler, Plunderhehler, die in Kubas Alltagsleben dauernd Löcher stopfen helfen. «Resolver problemas» heisst das, Dinge deichseln. Das beherrscht jeder und jede, vom kleinsten Mann bis hinauf zum Comandante. Jeder weiss, dass man hier nichts «regeln» kann, ohne die Legalität zu ritzen. In allen Dingen sich legal zu verhalten, heisst in Kuba, still zu verrotten.

Mit unsichtbarer Ware handeln Gerüchteköche, Nachrichtenschnapper, Graswuchs-Schmöcker. Jedermann in Kuba hält sich einen kleinen Tross solcher Kassandras und Teiresiasse, meist paritätisch Pessimisten und Optimisten, um dann mit der eigenen Nase herauszuwittern, womit man rechnen muss in den folgenden Tagen oder Wochen.

Verlässliche Nachrichten auf der Insel gibt’s ja nirgends auf offiziellen Kanälen. Hier herrscht noch wie zu Stalins Zeiten die Lügenpresse. Wer die Tagesschau einschaltete, sah meist einen Sprecher, der eine «Reflexion» von Fidel ab Blatt leierte, vom Datum bis zur Unterschrift. Alle Lüge war gratis und legal, ein Quäntchen Wahrheit kostbar und verboten. Darum muss man in Havanna ständig aus der Luft filtern, was in der Luft liegt. Wall-Street-Börsianer saugen jedes Fächeln der Luft nicht fiebriger auf als Kubaner jedes Gramm Neuigkeit im Rascheln der Palmen.