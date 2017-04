Verantwortlich für diesen Schritt ist der Vorwurf, dass Nunes – seit 2015 Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus – während einer Pressekonferenz über Dokumente gesprochen hatte, die streng geheim seien. Der Abgeordnete wies diesen Vorwurf zwar als «politisch motiviert» zurück, zog aber dennoch die Konsequenzen.

Nunes galt als Vertrauter des Weissen Hauses; Spötter nannten ihn gar eine Marionette von Präsident Donald Trump. Man kann das so sehen, obwohl die beiden Parteifreunde scharf widersprechen würden. Tatsache ist, dass es Nunes in den vergangenen Wochen gelungen ist, viel Verwirrung zu stiften. Und das kam so: Eigentlich ist der Geheimdienstausschuss der grossen Parlamentskammer derzeit damit beschäftigt, eine knifflige Frage zu beantworten – wurde Moskau im vorigen Jahr durch Amerikaner unterstützt, als russische Geheimdienstkreise in den Parlaments- und Präsidentschaftswahlkampf eingriffen? Diese Ermittlungen sind parteipolitisch höchst umstritten, auch weil die Republikaner das Gefühl haben, die Demokraten wollten die Legitimation von Präsident Trump untergraben. Dieser spricht im Zusammenhang mit russischen Einmischungsversuchen von «Fake News» – und widerspricht damit den amerikanischen Geheimdiensten und der Bundespolizei FBI.

Trump war es auch, der Anfang März mit einigen Mitteilungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einen neuen Dreh in die anhaltendende Debatte brachte. Kurzerhand warf er nämlich seinem Vorgänger Barack Obama vor, im vorigen Jahr einen Lauschangriff auf ihn verübt zu haben. Später deutete er gar an, die Briten hätten Obama dabei geholfen. Für diese Behauptungen gibt es keine Beweise. Aber vor zwei Wochen präsentierte der Abgeordnete Devin Nunes plötzlich Dokumente, die den Verdacht weckten, Sicherheitspolitiker der Regierung Obama hätten gegen den Persönlichkeitsschutz Trumps verstossen. Nunes bezeichnete entsprechende Geheimdienstakten als derart brisant, dass er sich kurzerhand ins Weisse Haus aufmachte und den Präsidenten persönlich über den explosiven Inhalt informierte.

Dann stellte sich heraus, dass Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates dem Abgeordneten die Dokumente zugesteckt hatten – Mitarbeiter eines Gremiums also, das ganz nahe am Präsidenten arbeitet. Die Trump-Kritiker sprachen von einer Farce. Doch Nunes liess nicht locker. Er sagte, dass es ihm nicht darum ging, den Präsidenten zu entlasten. Er störe sich daran, dass die Regierung Obama in den letzten Amtsmonaten den heutigen Präsidenten und sein Umfeld bespitzelt habe.

Dazu muss man wissen: Amerikaner werden regelmässig durch den militärischen Geheimdienst NSA (National Security Agency) abgehört, wenn sie in Kontakt mit Ausländern stehen, die sich auf dem Radar der Schlapphüte befinden. In den Berichten, die anschliessend über diese Gespräche angefertigt werden, ist die Identität der Amerikaner aber verschleiert. Allerdings gestand die ehemalige Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice diese Woche ein, dass sie im vergangenen Herbst mehrmals die «Entlarvung» («unmasking») von Amerikanern im Umfeld von Trump verlangt habe. Mit Spionage habe dies aber nichts zu tun. Auch wies Rice die Behauptung zurück, sie habe die Namen entlarvter Amerikaner den Medien zugesteckt.

Dem Präsidenten sind diese Beteuerungen egal. Trump sagte am Mittwoch im Gespräch mit der «New York Times»: Er sei der Meinung, dass Susan Rice ein Verbrechen begangen habe.