Morgen Sonntag in zwei Wochen, am 4. Dezember, versucht Österreich zum vierten Mal in diesem Jahr einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Erneut stehen sich der Grüne Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer von der FPÖ gegenüber. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Sollte Hofer gewinnen, wäre er der erste Rechtspopulist an der Spitze eines Staates in Westeuropa.

Nachdem die erste Runde am 24. April kein Ergebnis gebracht hatte, gewann Van der Bellen die Stichwahl vom 22. Mai ganz knapp. Der Urnengang wurde aber vom Verfassungsgerichtshof wegen Mängeln bei der Auszählung der Briefwahlstimmen annulliert. Der Nachholtermin Anfang Oktober musste verlegt werden, weil Briefwahl-Umschläge nicht klebten.

Am Donnerstagabend fand das erste TV-Duell der beiden Kandidaten statt. Hofer und Van der Bellen griffen sich praktisch pausenlos an. Die Zuschauer waren gebeten worden, Fragen einzusenden. Die meisten Fragen drehten sich um die Präsidentenwahl in den USA. Hofer und Van der Bellen waren sich immerhin einig, dass der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf kein Vorbild für Österreich sein könne. (sda/nch)