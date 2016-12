Für die Menschen in Aleppo nimmt der Albtraum kein Ende. Ein Evakuierungsplan für Zivilisten und Rebellen, den Russland am Dienstagabend auf der UNO-Sicherheitsratssitzung in New York angekündigt hatte, scheiterte bereits nach wenigen Stunden. Stattdessen nahm die syrische Armee am frühen Mittwochmorgen die heftige Bombardierung der umzingelten Enklave mit Panzern, Artillerie und Kampfjets wieder auf.

An allen Frontlinien kam es nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zu erbitterten Gefechten. Gemäss Augenzeugenberichten irrten Aberhunderte Menschen in panischer Angst durch die Ruinen in der verzweifelten Suche nach Deckung. Die Opposition kontrolliert nur noch ein winziges Territorium von gut zwei Quadratkilometern, in das sich offenbar 80 000 Menschen geflüchtet haben, die unter keinen Umständen in Regimegebiete evakuiert werden wollen.Denn die Assad-Getreuen zwingen alle Leute, die vom Osten in den von Damaskus kontrollierten Westen Aleppos kommen, sich registrieren zu lassen. Hunderte von Männern wurden verhört, verhaftet und sind seitdem spurlos verschwunden. Andere wurden auf der Stelle für die syrische Armee zwangsrekrutiert. In der komplett umzingelten Enklave dagegen haben die Menschen nichts mehr zu essen und zu trinken. Das Wetter ist nass, eiskalt und windig. Viele übernachten auf der Strasse unter freiem Himmel und hatten eigentlich gehofft, am Mittwoch aus der unbewohnbaren Ruinenstadt herauszukommen und in die von Assad-Gegnern beherrschte Provinz Idlib gefahren zu werden.