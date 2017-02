Beim Absturz eines Kleinflugzeugs unweit von Los Angeles sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am späten Montagabend (Ortszeit) mitteilten, verunglückte die Cessna 310 aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nähe des Riverside Flughafens östlich von Los Angeles und stürzte in ein Wohngebiet.