Die 88-Jährige hatte in mehreren Beiträgen in der in Verden (Niedersachsen) herausgegebenen Zeitschrift "Stimme des Reiches" den Völkermord an den europäischen Juden geleugnet. Auch am Montag sprach Haverbeck vor dem Amtsgericht Verden in ihrem Schlusswort von einer "Auschwitz-Lüge".

Sie betonte, das Konzentrationslager Auschwitz sei kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen, wo keine Menschen vergast worden seien. Der Prozess wurde von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

Die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland strafbar und kann mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet werden.