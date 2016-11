Offenbar konnten alle Überlebenden aus den Zügen herausgeholt werden: "Es ist niemand mehr drinnen", sagte der Behördenvertreter Iljaz Ahmad Khan.

Viele Verletzte in Lebensgefahr

Viele der Verletzten wurden in das Jinnah-Spital in Karachi eingeliefert. Ein AFP-Reporter beobachtete dort Szenen mit Verletzten, die vor Schmerzen schrien. Andere Verletzte standen offenbar unter Schock und schwiegen apathisch. Viele hatten Verletzungen am Kopf oder an den Füssen.

Die Behörden nannten zunächst keine genaue Opferzahl. Ein Arzt am Jinnah-Spital, Kaleem Shaikh, sprach von 21 Toten und 65 Verletzten. Viele Verletzte schwebten in Lebensgefahr. Nach Angaben des Behördenvertreters Nasir Nazeer wurden bis zu 60 Menschen verletzt. In den Zügen hätten sich bis zu tausend Passagiere befunden. Es sei eine Untersuchung zu dem Unglück eingeleitet worden.

Auch auf einer Autobahn in Pakistan gab es am Donnerstag schwere Verkehrsunfälle: Bei zwei Massenkarambolagen kamen nach Polizeiangaben mindestens 13 Menschen ums Leben, fast hundert weitere Menschen wurden verletzt.

Die Unfälle ereigneten sich demnach in dichtem Smog auf der Autobahn zwischen Lahore und Islamabad. Insgesamt seien 16 Fahrzeuge in die Karambolagen verwickelt gewesen, darunter zwei Lastwagen und ein Bus.